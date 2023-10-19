В Хабаровске пьяный дебошир не дал самолету вовремя вылететь в Таиланд SHOT: пьяный дебошир задержал рейс из Хабаровска в Таиланд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейс из Хабаровска в Таиланд не смог улететь из-за пьяного дебошира на борту, пишет SHOT. По данным Telegram-канала, теперь мужчине предстоит ответить на вопросы полиции и заплатить за возврат самолета на стоянку.

Как стало известно каналу, самолет «Аэрофлота» готовился к вылету в Бангкок, когда один из пассажиров сначала обматерил всех вокруг, а затем начал приставать к стюардессам в красивой униформе. Мужчину, пишет канал, оперативно скрутили, а борт вернули на стоянку. Буйного пассажира передали полицейским, и только после этого аэробус повез недовольных пассажиров в Таиланд, отмечает канал.

Ранее россиянин Алексей Фурсов напал с вилкой на попутчика на авиарейсе Бангкок — Москва. По его словам, он ожидал, что раздражавший его пассажир просто исчезнет, если ткнуть его острым предметом. Бортпроводники скрутили нападавшего и заковали в пластмассовые наручники. После того как самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, мужчину передали сотрудникам полиции.

Сообщается, что Фурсов находился в состоянии наркотического опьянения. На агрессию его спровоцировало то, что пассажир в кресле перед ним не сидел на своем месте спокойно. Тот постоянно шевелился, из-за чего откидной столик перед Фурсовым раскачивался, пока он ел. В итоге мужчина не выдержал и набросился на попутчика, нанеся ему несколько ударов в плечо, спину и грудь.