Митинги в поддержку Фургала прекратились в Хабаровске

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Митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала прекратились в Хабаровске, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По данным хабаровских властей, митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни.

Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции, — говорится в сообщении.

В администрации заявили, что в настоящее время местные жители заняты празднованием Нового года, катанием с горок и участием в различных зимних забавах.

При этом за все время проведения несанкционированных публичных акций на территории края сотрудники правоохранительных органов пресекли свыше 500 административных правонарушений. По итогам рассмотрения дел было выписано более 300 штрафов общей суммой 3,5 млн рублей и произведено свыше 100 административных арестов.

Ранее NEWS.ru писал, что Фургал, обвиняемый в организации двух убийств и покушении на убийство, подаст иск о клевете к телеканалу «Россия 24» из-за сюжета о его деле.

50-летнего Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие вменяет ему организацию убийств дальневосточных предпринимателей, которые были совершены в 2004–2005 годах. Экс-губернатор был этапирован в Москву. Против него дали показания другие фигуранты дела. Фургал не признаёт вину и считает, что его дело политически мотивировано.