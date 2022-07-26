В Хабаровске поймали местного жителя, сбежавшего из армии 19 лет назад Жителя Хабаровска, сбежавшего из армии 19 лет назад, поймали и снова отправили служить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Хабаровска, сбежавшего из армии 19 лет назад, поймали и снова отправили служить, пишет URA.RU. В 2003 году Евгений дезертировал, купил поддельный паспорт и перестал общаться с родственниками, которые посчитали, что его уже нет в живых.

Спустя 19 лет Евгений влюбился и собирался жениться, однако во время прогулки его идентифицировала камера с распознаванием лиц. В итоге мужчину снова отправили в армию, где он будет дожидаться решения суда. В отношении него возбуждено дело о подделке документов и дезертирстве.

Ранее юрист Василий Воробьев объяснил смысл повесток, в которых предлагается явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания. По его словам, они не означают немедленную мобилизацию и немедленную отправку человека в неизвестном направлении и по сути ничем не отличаются от обычных повесток для уточнения данных воинского учета. Юрист также отметил, что получивший повестку гражданин вправе не явиться в военкомат по уважительной причине вроде болезни.