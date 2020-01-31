Все рейсы из Хабаровска в китайский город Харбин отменены из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
По данным пресс-службы правительства региона, также самолёты не отправляют в городской округ Санья на острове Хайнань.
Полёты в Южную Корею, Японию, Таиланд и Вьетнам выполняются в полном объёме. Решается вопрос с отменой рейса в Цзямусы на 3 февраля, — рассказал руководитель штаба, зампред краевого правительства по соцвопросам Юрий Минаев.
Он добавил, что все чартерные рейсы в КНР приостановлены до 16 февраля.
Морские пункты Ванино и Советская Гавань работают в обычном режиме, обеспечивая грузовые перевозки. Однако, отметили в правительстве региона, приняты все необходимые профилактические меры. Власти направили в Москву заявки на тепловизоры,
Как писал NEWS.ru, ранее продюсер Максим Фадеев рассказал о панике, которая царит в аэропорту Сингапура из-за «какого-то страшного вируса». Оказалось, музыкальный руководитель понятия не имеет о коронавирусе, так как не читает газет.
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