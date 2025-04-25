Россиянку осудили на 15 лет за госизмену и терроризм Военный суд Хабаровска осудил 26-летнюю женщину за госизмену и терроризм

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Военный суд в Хабаровске признал 26-летнюю женщину виновной по делу о госизмене и терроризме, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре. Злоумышленница, по данным источника, передавала украинским спецслужбам сведения об административных зданиях правоохранительной структуры РФ.

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Хабаровска. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), — рассказали в прокуратуре.

Суд установил, что в марте 2024 года женщина сама наладила контакт с представителями террористической организации и выразила готовность оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Злоумышленница получила от куратора задание и передала спецслужбам Украины сведения об административных зданиях и личные данные одного из сотрудников. В результате ее приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока осужден на 6,5 года за публичные призывы к смене государственной власти в России. Он также оправдывал совершенный в апреле 2023 года Дарьей Треповой теракт в Петербурге.