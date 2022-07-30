В Хабаровске ограбили отделение банка

Фото: Национальный антитеррористический комитет

МВД России

В Хабаровске около 08:00 30 июля ограбили отделение Совкомбанка. Мэрия обратилась к горожанам с просьбой помочь информацией о преступлении на улице Краснореченской, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Уважаемые хабаровчане, сегодня утром по адресу ул. Краснореченская, д. 211 произошло ограбление отделения Совкомбанка, — отмечается в сообщении.

Очевидцев преступления просят обратиться в краевое УМВД по «телефону доверия». В краевой полиции подтвердили факт ограбления, подробностей не приводится. В местных соцсетях утверждается, что якобы из банка вынесли около 700 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Уфе двое неизвестных совершили вооружённое ограбление банка. В субботу днём в отделение банка зашли двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершили хищение более 4 млн рублей.