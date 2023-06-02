В Хабаровске оголенный провод во дворе едва не убил женщину и ее собаку В Хабаровске женщина с собакой получили мощный удар током от оголенного провода во дворе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске оголенный провод стал причиной травмирования местной жительницы и ее собаки во время прогулки во дворе дома, сообщает KP.RU. Сначала током ударило пса, а затем — и хозяйку, попытавшуюся спасти питомца. Женщина была госпитализирована.

Как пишет издание, ЧП произошло во дворе дома 30 на улице Халтурина. Женщина по имени Екатерина вывела собаку породы маламут на прогулку, пес был на длинном поводке и побежал в кусты, потянув за собой хозяйку. Внезапно он упал на землю и завыл, перебирая в воздухе лапами. Женщина, увидев, что собака лежит на оголенном проводе, начала тянуть питомца, однако дезориентированный пес сопротивлялся и начал кусать Екатерину. В итоге женщина сама упала на провод. Хозяйка и животное получили удар напряжением в 380 вольт и еле смогли откатиться из кустов.

Скорая помощь приехала на место и забрала пациентку в больницу имени Владимирцева. Она получила электротравму, также были диагностированы укушенные раны обеих кистей без признаков продолжающегося кровотечения, — рассказали в краевом Минздраве.

В больнице Екатерина пролежала шесть дней. Позднее выяснилось, что собака серьезных травм не получила.

Оголенным проводом в кустах у дома занялась прокуратура. По словам местных жителей, столб, к которому он прикреплен, недавно ремонтировали.

По данному факту в отношении управляющей компании прокуратура начала проверку, — рассказала старший советник юстиции прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.

Ранее эксперт по безопасности Елена Приорова рассказала, что залитой водой розеткой нельзя пользоваться до осмотра специалиста.