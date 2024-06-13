В Хабаровске нашли тысячи сим-карт, с которых СБУ «минировала» объекты в РФ В Хабаровске задержали двух жителей с тысячами сим-карт для СБУ

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Правоохранители задержали в Хабаровске двух местных жителей, которые держали так называемую ферму с двумя тысячами сим-карт, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых органах. Как отмечается, эти номера телефонов использовали украинские спецслужбы для ложных сообщений о минировании объектов на территории России.

Указанное оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях, при помощи которых отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах, в частности в одной из школ, — приводит агентство слова собеседника.

Задержанные признались, что обнаруженные в 65 сим-боксах абонентские номера они предоставляли в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах. За аренду оборудования они получали прибыль.

Ранее по подозрению в сотрудничестве с СБУ задержали жителя Камчатского края. Сообщается, что после начала СВО мужчина сам вышел на связь с украинскими спецслужбами и передал им сведения о руководящем сотруднике полиции. Также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей.