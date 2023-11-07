Тигренка со сломанной лапой нашли на трассе в Хабаровске

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Местные жители нашли на обочине трассы в Хабаровске испуганного тигренка со сломанной лапой, сообщает Telegram-канал Readovka. Животное обнаружил бывший ветеринар, хищника отвезли в клинику в Комсомольск-на-Амуре.

Проезжавшие мимо жители увидели тигренка во время сильного снегопада. На опубликованных кадрах видно, что малыш находится в шоке. Он никак не реагирует на людей вокруг и лишь лежит, укутанный в одеяло. Мужчина, нашедший дикого зверя, отмечает, что где-то рядом была еще и тигрица. На кадрах ее не видно. Крови на теле тигренка не было.

В ветеринарной клинике животному сделали рентген и укол. Во время процедуры тигренок вел себя спокойно и не кидался на врачей.

Ранее на территории национального парка «Сайлюгемский» котята снежного барса сломали видеоловушку. Подобные происшествия там случаются редко, поэтому специалисты предполагают, что животные находились в особо игривом настроении и хотели изучить незнакомый предмет. Уничтожение устройства попало на резервную камеру.