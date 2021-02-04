В Хабаровске начали продавать бензин по Интернету и места в очереди на АЗС

https://static.news.ru/photo/c0a4782a-66e5-11eb-a3f5-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости

В Хабаровском крае ещё с прошлой недели наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива. В итоге, по данным местных СМИ, спекулянты начали через интернет продавать бензин по 100 рублей за литр, а предприимчивые граждане отдавать своё место в очереди на АЗС за 1 тысячу рублей.

Как сообщает Dvhab.ru, информация, что на хабаровском НПЗ произошла поломка и выпуск бензина приостановлен, начала появляться в соцсетях 22 января, а 27 января дефицит топлива на заправках стал очевиден уже для всех хабаровчан. Сейчас краевая прокуратура проводит проверку по факту возникшего дефицита, а местные власти заверяют, что в область доставили несколько десятков тысяч тонн нефтепродуктов из других регионов РФ.

Меж тем, в городе наблюдаются километровые очереди на АЗС. Некоторые автолюбители рассказали, что лично наблюдали, как граждане заливали бензин в бочки и канистры для дальнейшей перепродажи. В соцсетях сейчас часто можно встретить объявления о продаже бензина по 75-100 рублей за литр с доставкой по городу, а также о продаже места в очереди на заправку за 1 тысячу рублей.

Как писал NEWS.ru, в Хабаровском крае бензин частично будут продавать по карточкам, это касается привозного из Росрезерва топлива. Местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) так и не заработал, сообщил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Бензин, в первую очередь АИ-92, планируют доставлять в регион ежесуточно. Чиновник уточнил, что топливо будет в свободной продаже в городах не менее чем на 30% заправок «ННК-Хабаровскнефтепродукт». На всех остальных АЗС бензин будут продавать по карточкам или за наличный расчёт.

Как ранее сообщали власти Хабаровского края, НПЗ проходит плановую модернизацию. По их данным он должен был заработать 1 февраля. 30 января руководство завода отчиталось о том, что предприятие заработало. Но, по информации правительства региона, НПЗ не вошёл в производственный цикл. Не были запущены установки вторичной очистки топлива, работа которых необходима для выпуска бензина. Завод всё ещё на стадии пуско-наладочных работ, поэтому власти были вынуждены ввести временную оперативную схему доставки и продажи топлива.