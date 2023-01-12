В Хабаровске будут судить директора центра стратегических разработок

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Генерального директора «Дальневосточного центра стратегических разработок» будут судить в Хабаровске за мошенничество на 84 млн рублей в отношении правительства региона. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

По имеющимся данным, генеральный директор ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок» вместе с сотрудниками и генеральным директором ООО «Антар» в рамках программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» заключили фиктивные договора о трудоустройстве работников других регионов в Хабаровский край.

Обвиняемые в составе ОГ ввели в заблуждение сотрудников комитета по труду и занятости населения правительства края, предоставив ложные сведения о выполнении программы, за что данным организациям необоснованно перечислены в качестве субсидии 84 млн рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

В этой связи руководитель общества обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денег в особо крупном размере.

При этом часть похищенных денег подозреваемым удалось легализовать. В частности, были заключены агентские договора добровольного медицинского страхования сотрудников обществ.

В отношении прочих участников группы ведется следствие.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что Следственный комитет и прокуратура России расследуют дело о злоупотреблении полномочиями действующим генеральным директором АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимиром Колмыковым и бывшим руководителем Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиром Солнцевым. Отмечается, что им может грозить 5 и 7,5 года тюремного заключения соответственно.

Также стало известно, что в Хабаровске суд приговорил гражданина одной из среднеазиатских республик к 8 годам лишения свободы за помощь в приобретении экипировки для запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Два года мужчина проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.