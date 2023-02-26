Евгений Бугров

В группе «Вагнер» рассказали, кем были убитые в Артемовске РИА Новости: среди убитых в Артемовске оказалось много выходцев с Западной Украины

26 февраля 2023 в 08:29

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» на позициях около Бахмута в Донецкой области