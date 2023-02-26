Подавляющее большинство убитых и взятых в плен на юге Артемовска (украинское название — Бахмут) военнослужащих ВСУ оказались выходцами с Западной Украины, заявил РИА Новости один из командиров группы «Вагнер». По его словам, как правило, это мобилизованные.
Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет, — сказал один из участников штурма города.
Он уточнил, что с украинской стороны Артемовск в ДНР также обороняют так называемые «ветераны АТО» с боевым опытом, однако их число минимально.
Телами и документами военнослужащих ВСУ занимается у «Вагнера» специальная группа эвакуации. По ее данным, в Артемовске стоят в том числе и участники военного парада 2021 года в Киеве. Он был приурочен к 30-летию независимости Украины. В параде участвовали иностранные войска, в том числе из государств НАТО.
Ранее командир взвода группы «Вагнер» сообщил, что российские силы продолжают наступление в Артемовске, до центра города им осталось пройти менее двух километров. По его словам, ВСУ еще держат оборону, однако украинские солдаты падают духом и постепенно отступают. Солдаты ВСУ не хотят воевать, но командиры отправляют их в бой, угрожая тюрьмой, добавил он.