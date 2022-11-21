В центре Грозного ликвидирован преступник, зарезавший сотрудника ГИБДД, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, полицейский был убит во время намаза. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают вероятных сообщников нападавшего, а также устанавливают мотивы преступления. По предварительной информации, злоумышленник действовал в одиночку.