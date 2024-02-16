В Грозном построят район имени Путина Кадыров: новый район имени президента РФ Путина появится в центре Грозного

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В центральной части Грозного появится новый район, который будет носить имя президента РФ Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Площадь указанной территории составит более 200 гектаров. По словам Кадырова, там построят 130 многоквартирных домов, детские сады, мечети и другие объекты социальной инфраструктуры.

Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что новый район станет самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью города. Там будет проживать порядка 70 тысяч человек, в настоящее время продано около 40% возводимого на территории жилья.

На сегодняшний день Грозный разделен на четыре района — Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский. При этом центральный проспект чеченской столицы с 2008 года носит имя Владимира Путина.

Ранее президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил утвердить День патриотизма в России 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Он аргументировал свою идею тем, что именно глава РФ обозначает патриотизм национальной идеей, способной консолидировать общество. Янсуков подчеркнул, что начало специальной военной операции в 2022 году способствовало сплочению нации перед лицом общей угрозы.