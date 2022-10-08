В Грозном открылся Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Путина Кадыров открыл в Грозном Олимпийский центр к дню рождения Путина

Фото: chechnya.gov.ru

Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина открылся в Грозном. Торжественное открытие Центра было приурочено в честь дня рождения президента России, в честь которого названо спортивное учреждение. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Вместе с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным мы открыли в Грозном Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина. Мероприятие было приурочено к 70-летию главы государства. [...] Искренне рад, что новый центр будет носить имя Владимира Путина, который сам является мастером спорта по дзюдо, — написал политик.

Центр включает в себя большой зал для занятий дзюдо, рассчитанный на 700 зрительских мест. Также есть раздельные фитнес-залы для занятий спортом мужчин и женщин, гостиница и многие другое.

Как отметил Кадыров, в Центре созданы идеальные условия для проведения турниров на мировом уровне, а также для качественной организации сборов и подготовки как местных воспитанников, так и для национальной сборной.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием. Он отметил, что в республике эту дату встречают с особой теплотой и воодушевлением.