В граничащем с Украиной регионе России сработали системы ПВО Гладков: в Белгородской области ночью работали системы ПВО

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Ночью в Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении, опубликованном на страницу «ВКонтакте». По его словам, никто не пострадал.

Ночью сработала ПВО. Пострадавших нет, — сказал Гладков.

Он добавил, что информации о разрушениях пока нет. В настоящее время сотрудники администрации проводят подомовой обход. В случае обнаружения повреждений, сразу будет начато восстановление, отметил Гладков.

Глава региона также рассказал о состоянии женщины, которая 13 марта пострадала во время обстрела. По его словам, жительница Белгородской области находится в реанимации.

13 марта в Белгородской области сработала система ПВО. Как сообщал Гладков, было сбито четыре ракеты, обломки которых упали в двух частных домовладениях и повредили их территорию. В результате ЧП пострадала женщина — ее госпитализировали с сотрясением головного мозга.