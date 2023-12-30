В граничащем с Украиной районе отменили новогодние гулянья В Россошанском районе Волгограда отменили новогодние гулянья для безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые праздничные мероприятия отменили в граничащем с Украиной Россошанском районе Воронежской области, сообщили в администрации муниципалитета. Это сделано с целью обеспечить безопасность.

В связи со сложной оперативной обстановкой, в том числе с событиями в Белгородской области, на территории нашего района решением антитеррористической комиссии Россошанского района от 30 декабря 2023 года отменяются праздничные мероприятия, связанные с массовым скоплением граждан, — сообщила пресс-служба администрации.

20 сентября стало известно, что власти Воронежской области приняли решение запретить использование пиротехники в предстоящие новогодние и рождественские праздники. Губернатор Александр Гусев выразил надежду на то, что местные жители с пониманием отнесутся к ограничениям.

В сентябре в городе Россоши трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты. Снаряд разорвался во дворе частного дома. Всего в доме проживали пятеро мужчин, из них трое перед взрывом вышли во двор. По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за небрежного обращения с боеприпасом. Также пострадали двое мужчин, которые оставались дома.