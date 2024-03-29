В Грайвороне объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угроза ракетной опасности объявлена в городе Грайвороне Белгородской области, сообщили в Telegram-канале мэрии Белгорода. Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

Внимание! Город Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении мэрии.

В 20:45 мэрия сообщила об отбое тревоги. До этого ВСУ обстреляли поселок Красное вблизи города Шебекино.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры дополнительной поддержки для жителей Белгородской области в связи с обстрелами ВСУ. Депутат в том числе призвал дать белгородцам особый правовой статус и ввести для переселенцев выплаты.

29 марта стало известно, что компания Wildberries закроет часть своих пунктов выдачи в Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В маркетплейсе пояснили, что компании важно, чтобы клиенты и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало.