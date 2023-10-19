В Госсовете Татарстана оценили награждение Кадыровым своего сына Депутат Хамаев раскритиковал Кадырова за награждение избившего задержанного сына

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев предложил дать правовую оценку награждению сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Кадырова, ставшего Героем республики после избиения им поджигателя Корана, запись трансляции доступна на Rutube. Свое мнение парламентарий высказал в ходе обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании, не назвав при этом имен фигурантов инцидента.

В каком правовом поле мы сегодня живем? Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить? — высказался депутат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил активиста Никиту Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана. По его мнению, подросток совершил правильный поступок. Кадыров заявил, что гордится сыном, но если суд решит, что тот виновен, то его сын понесет наказание по всей строгости закона.

При этом член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков считает, что никаких последствий для Кадырова в Чечне не будет. По его словам, этот инцидент может быть объяснен тем, что сын главы республики воспитан в строгих мусульманских канонах.