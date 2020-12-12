В Госсобрании Республики Алтай подтвердили причину смерти спикера

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Причиной смерти спикера Государственного собрания — Эл Курултая — Республики Алтай Владимира Тюленина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.

Похороны состоятся во вторник, 15 декабря, на родине Тюленина, в селе Амур Усть-Коксинского района республики. О смерти политика стало известно в воскресенье, 13 декабря. За два дня до этого он принимал участие в сессии Госсовета.

Спикер алтайского парламента ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Отмечается, что в июле политик переболел коронавирусом. COVID-19 его заразил помощник. По ранее распространённой информации, у Тюленина остановилось сердце.

Тюленин возглавлял Эл Курултай на протяжении двух последних созывов. 14 декабря ему должно было исполниться 67 лет.

Как писал NEWS.ru, президент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), четвёртый ректор МИФИ, российский физик Борис Оныкий умер на 82-м году жизни. Оныкий возглавлял МИФИ на протяжении десяти лет — с 1997 по 2007 год.