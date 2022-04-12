В Госэкспертизе Забайкалья заявили о готовности к забастовкам

Больше половины сотрудников Госэкспертизы Забайкалья готовы к забастовкам из-за давления руководства, передаёт «МК в Чите». Они обращались с просьбой найти профессионального руководителя в письме к губернатору края Александру Осипову, но результата это пока не дало.

Письмо подписали шестеро из 12 человек, готовы ещё трое, но моральное давление после него лишь усилилось.

Люди на грани нервных срывов — работать с таким руководством невозможно. С их стороны оказывается постоянное давление вплоть до унижений. Сотрудники постоянно уходят на больничные, потому что работать невозможно. Исполняющая обязанности директора Наталья Журавлёва и её заместитель Антон Богдан — это не руководители, это некомпетентные сотрудники. Мы не знаем, что делать, и готовы объявить массовую забастовку. Нам срочно нужен профессиональный руководитель, — рассказал один из сотрудников.

Он добавил, что Журавлёву назначил бывший министр строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Ватагин, уволенный из-за «несоблюдения ограничений и невыполнения обязательств». Его также приговорили к исправительным работам за халатность.

В связи с заявлениями сотрудников Госэкспертизы исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства Сергей Кривощеков инициировал служебную проверку.

Ранее таксисты в Казани устроили забастовку из-за зарплаты. По неподтверждённым данным, водители требуют повышения оплаты труда. Якобы цены на всё выросли, а стоимость поездок по-прежнему остаётся невысокой.