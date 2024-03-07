В Госдуме ответили на создание Киевом военной администрации в Крыму Депутат Шеремет назвал дурдомом идею Киева о создании администрации в Крыму

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Михаил Шеремет

Украинский закон о создании в Крыму и Севастополе военных администраций «иначе чем дурдомом» назвать нельзя, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, в правительстве Украины утратили связь с реальностью и остались одни «фантазеры», которые если и увидят Крым, то только из окна в тюрьме.

Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовешь. Такое впечатление, что в украинской власти — одни фантазеры. Там засели люди, страдающие помутнением разума и деградацией. Представители их администрации, если и смогут увидеть Крым, то только из окна тюремной камеры, — констатировал Шеремет.

Депутат также заявил, что раз на Украине так много тех, кто хочет поработать на благо Крыма, то они могут сделать это в трудовых лагерях, где содержатся военные преступники. По его словам, им на пользу пойдут не только воспитательные занятия, но и работа на полезных для общества направлениях.

Ранее в крымском парламенте назвали виртуальной идею украинских властей о создании властями военной администрации в Крыму. По словам председателя Ивана Шонуса, с таким же успехом Киев мог бы создать администрацию на другой планете, в том числе и за пределами солнечной системы.