В Госдуме заявили о необходимости ответа на обстрелы Белгорода Украиной Депутат Лебедев: необходим ответ на обстрелы Белгорода Украиной, иначе они повторятся

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За украинскими обстрелами Белгорода со стороны ВСУ должен последовать ответ со стороны России, заявил в беседе с «360» член комитета Государственной думы по обороне Евгений Лебедев. По его словам, если не сделать этого, то в будущем подобная ситуация может повториться. Лебедев обратил внимание на работу ПВО в Белгороде и пояснил, что прилетов могло быть больше, но противовоздушная оборона выполняет свою функцию.

Отвечать [на обстрелы города] надо. Смотрите, после Крымского моста был ответ и достаточно радикальный, и встрепенулись наши так называемые партнеры. Отвечать надо. Если мы не будем отвечать, значит, это будет чаще повторяться, — подчеркнул депутат.

Жители Белгорода ранее сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ часть ракеты попала в жилой дом на улице Губкина. В Telegram-каналах распространились видео и снимки, запечатлевшие результаты обстрела. По словам мэра города Антона Иванова, который прибыл на место происшествия, обломки многоэтажки, по предварительным данным, повредили два автомобиля. В Сети ранее были опубликованы кадры с места ЧП.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков затем рассказал, что после попадания ракеты в многоэтажный дом в Белгороде специалисты выявили серьезные повреждения технического этажа здания, однако последствия не стали критичными для всего строения. По его словам, в результате никто не пострадал. Жителей дома глава региона пообещал «обеспечить всем необходимым».