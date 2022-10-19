В Госдуме заявили, что эвакуацию проведут только в Херсонской области Депутат Водолацкий: эвакуация жителей новых регионов РФ, кроме Херсонской области, не планируется

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Эвакуацию жителей новых регионов России власти проводить не планируют, речь идет только о Херсонской области, заявил в разговоре с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, операция по перемещению граждан проводится исключительно с тех территорий, которые сильнее страдают от обстрелов с украинской стороны. Водолаций подчеркнул, что в ДНР и ЛНР и до сегодняшнего указа президента Владимира Путина фактически было введено военное положение, теперь же ему придали юридическую значимость.

Эвакуации жителей не будет, только в Херсонской области. Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области заявил о том, что необходимо отправить людей из зоны, там, где боевые столкновения, в субъекты РФ, чтобы их обезопасит, — заметил депутат.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента также объяснил формулировку о «введении военного положения». Водолацкий отметил, что она подразумевает усиление всех силовых и правоохранительных служб на этих территориях.

Ранее Путин на заседании Совбеза заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Президент напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения. Теперь же, по словам Путина, его необходимо оформить в рамках законодательства РФ.

Кроме того, глава государства подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России. В граничащих с Украиной регионах поручено ввести средний уровень реагирования. Эта мера касается Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Крыма.