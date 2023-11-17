В Госдуме сравнили украинский флот морских дронов с кормушками для рыб Депутат Шеремет назвал украинский флот морских беспилотников кормушками для рыб

Фото: МО Украины

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сравнил украинский флот морских дронов с кормушками для рыб. По его словам, которые приводит РИА Новости, участь украинского флота одна — «внезапная потеря положительной плавучести и погружение на дно за своими предшественниками».

Полное уничтожение украинского «москитного флота» и отсутствие экипажей, способных управлять классическими плавсредствами, вынудили [президента Украины Владимира] Зеленского для поднятия боевого духа делать громкие заявления о создании нового «москитного флота», похожего на дорогостоящие кормушки для рыб с сайта распродаж всякого барахла, — отметил Шеремет.

Он призвал украинский народ поймать и привязать к носу такой лодки самого Зеленского с булавой в руке, а затем направить это судно в сторону «ненавистного ему Крыма» с целью скорейшего завершения «бесцельного братоубийственного конфликта».

16 ноября Зеленский заявил о создании флота морских дронов ВСУ. По его словам, это первый в мире подобный флот на территории Черного моря.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что российскому военно-промышленному комплексу придется совершенствовать оружие для борьбы с подводными беспилотниками из-за развития флота морских дронов ВСУ. При этом он отметил, что использование такой военной техники очень затратно для армии. Вместе с этим эксперт отметил, что в появлении флота морских дронов нет заслуги Зеленского. Он считает, что к этому в большей мере причастны США, Германия и Великобритания.