Депутат ГД рассказала о возможности привиться вакциной Pfizer в Москве

https://static.news.ru/photo/cab6101a-5512-11eb-9790-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

В частной израильской клинике, расположенной в медицинском кластере «Сколково», можно привиться вакциной Pfizer. Об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

По сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории. И у неё может быть поставка этой вакцины, — цитирует её «Эхо Москвы».

Соломатина добавила, что это возможно благодаря тому, что она работает «по другим законам». Ей лично предложили там вакцинироваться американским препаратом, но она и её 80-летняя мать привились вакциной российского производства. Депутат отметила, что клиника предлагает прививку в качестве платной услуги.

В самой клинике на вопрос РБК заявили, что они ведут переговоры о поставках вакцины, но о возможности проведения вакцинации и сроках говорить пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, в 2021 году не попадёт в частные клиники России. Препарат будет поставляться только в страны, с которыми заключены государственные соглашения.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Мексике был выявлен случай тяжёлой формы побочных эффектов при вакцинации от коронавируса препаратом совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Медсестра, которой сделали прививку, через несколько часов оказалась частично парализована.

Незадолго до этого стало известно о смерти медработника в Португалии. Женщина скончалась после прививки вакциной, разработанной швейцарской компанией Pfizer.