В Госдуме собрались привлечь туристов в лагеря ГУЛАГа В Госдуме сочли трудовые лагеря и бараки Сибири привлекательными для туристов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Концлагеря Сибири можно сделать привлекательными для туристов, заявила зампред комитета ГД по туризму, единоросс Наталья Костенко в радиостанции «Говорит Москва». По её мнению, восстановление бараков в виде гостиниц, хотя и не основной, но важный элемент среди достопримечательностей региона.

Это [трудовые лагеря] — местная достопримечательность, безусловно, её нужно использовать. Всё подойдёт, если это интересно подать. Мы не избегаем каких-то исторических страниц. Лучше непосредственно на месте это увидеть, чем в Москве в музее, — заявила она.

Ранее вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол в ходе Сибирского туристического форума заявил, что Сибирь должна стать туристической Меккой. По его мнению, эта территория уникальна и красива, однако не получает внимания со стороны туристов и властей.

По мнению депутата, Сибирь собственными силами наращивает туристическую привлекательность. По его данным, число туристов за прошлый год выросло до 900 тысяч. Кроме того, в регионе открылись новые достопримечательности и поддерживается работа современного аэропорта, по словам Кара-оола, «лучшего в России после московского «Шереметьево».