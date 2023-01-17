Украинские дроны, при помощи которых была совершена последняя атака на Крым, поднимались в воздух с территории Одессы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, БПЛА были сбиты российскими системами ПВО.
Последняя атака беспилотников ВСУ на Крым не удалась из-за российской ПВО. Дроны подписались в воздух из Одессы, — заявил парламентарий.
16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО и Черноморский флот сбили все 10 украинских беспилотников во время атаки. По его словам, поврежденных объектов нет, в городе все спокойно.
Ранее губернатор Севастополя сообщил, что системы ПВО Крыма сбили три беспилотника над Черным морем по направлению к Бельбеку. До этого он заявил о работе ПВО над бухтой Севастополя. По словам главы региона, украинские войска пытались атаковать Крым беспилотниками уже несколько раз с начала 2023 года.