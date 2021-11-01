В Госдуме рассказали, когда примут закон об организации власти в субъектах

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что закон об общих принципах организации власти в субъектах России может быть принят уже в декабре. На его основе также будет принят отдельный закон о местном самоуправлении. Об этом он заявил в Екатеринбурге на ассамблее Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», пишет «Интерфакс».

Крашенинников напомнил , что в Госдуму внесён законопроект о принципах организации власти в регионах. Его планируется принять в первом чтении уже на следующей неделе. Законопроект, в частности, предусматривает возможность роспуска законодательного собрания региона его главой в случае принятия закона, противоречащего Конституции РФ.

Конечно, из него плавно будет вытекать закон о местном самоуправлении. Хочу сказать, что это будут не поправки, а новый закон, — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» предусматривает унификацию названия должности руководителей регионов, которые будут называться главами субъекта, а также отмену ограничений на число губернаторских сроков. По оценке экспертов, синхронизация порядка пребывания на своём посту президента и глав регионов вполне логична, так как не противоречит идее стабильной вертикали власти на всех её этажах. С другой стороны, это ставит крест на возвращении губернаторов в столицу и на более обеспеченную должность по окончании срока.