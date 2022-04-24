В Госдуме проверят омских депутатов, разрешивших охоту на рысь и барсука

В Государственной думе намерены проверить омских депутатов, разрешивших охоту на барсука, рысь и росомаху. Эти животные до июля 2021 года находились в региональной Красной книге. Первый замглавы думского комитета по экологии Владимир Бурматов считает, что решение может быть немотивированным, об этом он рассказал в интервью изданию «Говорит Москва».

Зачастую такие решения у нас являются немотивированными, к сожалению. Никто не ведёт реального подсчёта численности популяций таких животных. И вот эти метания в сторону включения в региональную Красную книгу и через год разрешения охоты выглядят странными, — заявил парламентарий.

По мнению Бурматова, необходима проверка легитимности действий региональных властей. Депутат считает, что включение животных в Красную книгу требует тщательной подготовки: документированных, в том числе научно, подсчётов, которые свидетельствуют о сокращении популяции, грозящей частичным или полным исчезновением.

Бурматов заявил, что ситуация требует тщательного разбирательства. В ходе проверки установят, кем была обоснована мотивация принятия решения, кто считал популяцию, насколько она увеличилась и увеличилась ли вообще.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов разрешил вести отстрел только в пределах квот: не более 10% общей численности. Согласно его распоряжению, распределять разрешения на добычу будут методом жеребьёвки.

Ранее саратовский суд вынес приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину, который полгода назад убил лося во время нелегальной охоты. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.