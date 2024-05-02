В Госдуме призвали возбудить дело о нападении собаки на школьницу из Кубани Бурматов призвал наказать виновных в нападении собаки на школьницу из Кубани

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

После нападении собаки на школьницу в Кубани нужно возбудить уголовное дело, сообщил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, в первую очередь необходимо разобраться, кому принадлежало животное.

У нас законодательство для владельцев животных очень жесткое, и мы ужесточили его еще больше. За нападение животных есть как административная, так и уголовная ответственность, — сказал Бурматов.

По словам депутата, если у пса есть хозяин, то именно он должен понести наказание. Если же он бездомный, то ответственность лежит на чиновниках, которые не защитили граждан, а также не обеспечили строительство приютов и отлов безнадзорных животных.

Учитывая тяжелые последствия нападения, я думаю, что речь будет идти не только о штрафе, но и об уголовной ответственности. В кодексе есть статья о причинения вреда по неосторожности, по которой и должны проходить виновные в этом деле. В любом случае правоохранительные органы не должны оставить этот случай без внимания, — подчеркнул Бурматов.

Ранее сообщалось, что в городе Темрюке Краснодарского края собака напала на 15-летнюю девочку. Разъяренное животное откусило школьнице часть лица. Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу Краснодара. Девочка уже третий день находится под наблюдением врачей.