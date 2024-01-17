В Госдуме призвали протестующих в Башкирии действовать в рамках закона Депутат Гусев: протестующим в Баймаке не следует разжигать межнациональную рознь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несогласные с вердиктом суда могут обжаловать его в различных инстанциях, нужно действовать в рамках закона, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Так он прокомментировал беспорядки в Башкирии, начавшиеся после приговора местному общественному активисту Фаилю Алсынову. Депутат добавил, что «некоторые сейчас пытаются вызвать национальную рознь», а это недопустимо и вредно для России.

Есть закон, он одинаков для всех. А если кто-то его не соблюдает, задача правоохранительных органов — сделать так, чтобы его исполняли. Не согласны с приговором суда? Есть разные инстанции, чтобы его обжаловать. Надо действовать законными методами, — сказал депутат.

В среду Баймакский районный суд Башкирии приговорил местного активиста и защитника природы Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима. Член организации «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ). Уголовное дело против него завели в августе. Причиной стала речь, произнесенная Алсыновым на митинге в защиту природы Зауралья. По версии следствия, Алсынов в оскорбительном тоне высказался об иностранных мигрантах. Сам активист утверждает, что его слова неверно перевели с башкирского языка на русский.

После оглашения приговора около здания суда в Баймаке начались стычки между полицией и сторонниками активиста. Начались задержания. По информации местных СМИ, сотрудники ОМОНа применили светошумовые гранаты. Сообщалось о двух десятках протестующих, которым понадобилась помощь медиков. В основном они жаловались на резь в глазах из-за распыленного газа. По данным Следственного комитета РФ, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.