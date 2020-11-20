В Госдуме призвали главу Забайкалья объяснить скандал с самолётом

https://static.news.ru/photo/a6a41b36-2b37-11eb-9e89-fa163e074e61_660.jpg Александр Осипов Фото: губернатор.забайкальскийкрай.рф

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов должен публично рассказать о ситуации с рейсом из Читы, считает депутат Госдумы от Забайкалья Юрий Волков.

Он намерен направить запросы в контролирующие органы, если объяснения так и не появятся.

Всё-таки из-за губернатора ли несколько десятков человек не смогли вовремя вылететь? По другой какой-то причине? — задался вопросом Волков.

По его словам, «в условиях кризисного положения региона», когда бюджет «трещит по швам», произошла командировка главы на чартерном рейсе. Он напомнил, что в Забайкалье действует регулярное авиасообщение с Чарой Каларского района, отметив, что никакой тендер на перелёт не объявлялся. Если расходы оплатил какой-либо спонсор, подчеркнул депутат, то «эти средства можно было направить на более значимые нужды».

Парламентарий добавил, что если из-за этого чартера пришлось задержать регулярный рейс, то Осипов должен публично извиниться перед пассажирами, передаёт MK.RU.

Как писал NEWS.ru, сообщили, что губернатор Забайкальского края ожидал рейс в Чару Каларского района из Читы вместе с другими пассажирами.

Некоторое время назад появилась информация о том, что граждане были вынуждены ждать самолёт из Иркутска из-за губернатора, который вылетел в Каларский район на «их самолёте». 40 пассажиров якобы ждали вылета четыре часа.