В Госдуме призвали главу Читы перестать писать картины и заняться городом Депутат Госдумы Гурулев раскритиковал работу главы Читы Ярилова

Фото: Администрация городского округа «Город Чита»

Евгений Ярилов

Депутат Государственной думы от Забайкальского края, единоросс Андрей Гурулев подверг критике работу однопартийцев по городскому управлению Читой. Как сообщает «МК в Чите», народный избранник написал в своем Telegram-канале, что больше всего вопросов у него к главе Читы Евгению Ярилову, пообещавшему разобраться с плохой уборкой снега в городе. По его мнению, градоначальнику пора прекратить писать картины и самому заняться благоустройством.

Не поздно ли разбираться с происходящим через четыре года после того, как вы заняли должность? Может, надо перестать писать картины и рисовать программы развития Читы, на которые у вас все равно нет ресурсов, а взять руки в ноги и погрузиться в проблемы городского хозяйства, раз с ними никак не могут справиться нанятые вами сити-менеджеры? — цитирует парламентария издание.

Гурулев подчеркнул, что городские управленцы должны либо работать и показывать результат, либо подавать в отставку.

Депутат уже высказывался о необходимости упразднить в Чите должность сити-менеджера и вернуть в Чите пост мэра, который должен либо выбираться горожанами, либо назначаться губернатором региона. В настоящее время глава Читы выбирается городской Думой из числа депутатов и исполняет обязанности руководителя представительного органа власти, назначая сити-менеджера, который отвечает за состояние городского хозяйства.

Заместитель руководителя администрации Здвинского района Новосибирской области ранее был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий из-за ввода в эксплуатацию некачественного жилья для детей-сирот. Имя чиновника не уточняется.