В Госдуме предложили закрыть часть пляжей на Черном море после теракта Депутат Гусев предложил закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») обратился к губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением закрыть для посещения все пляжи и другие места массового скопления людей, расположенные вблизи стратегических и военных объектов, передает РИА Новости. По его словам, целью данной меры является обеспечение безопасности граждан.

Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов, — говорится в документе

В обращении отмечается, что такое решение принесет определенные неудобства гражданам и приведет к убыткам коммерческих структур, особенно в летний сезон. Однако оно позволит гарантированно обеспечить безопасность людей в случае возможных атак на стратегические объекты военной и гражданской инфраструктуры, подчеркнул Гусев.

До этого в Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.