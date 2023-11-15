В Госдуме пообещали вмешаться в ситуацию с отоплением в Забайкалье Депутат Харитонов пообещал вмешаться в ситуацию с отоплением в Забайкалье

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В Государственную думу пока не поступали тревожные сигналы по поводу отопительного сезона в Забайкалье, однако если таковой будет, то ГД вмешается в ситуацию, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. При этом он отметил, что комитет будет выяснять, что происходит в регионе.

Письма на комитет пока что нет, чтобы помочь, поддержать, какая там опасность срыва отопительного сезона. Видимо, в прокуратуру кто-то пожаловался или они сами проверяют. Но на нас никто не выходил, тревожного сигнала по Забайкалью не было. Но сегодня мы поинтересуемся, я не видел, честно говоря, трактовку, что говорится в заявлении прокуратуры. Хотя они сами интересуются готовностью к отопительному сезону, им команда дана Генпрокуратурой. Если по отоплению сигнал пойдет, наш комитет вправе вмешаться в ситуацию, — уточнил Харитонов.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку после публикаций в СМИ обращения депутата Госдумы Андрея Гурулева о проблемах отопления в ряде населенных пунктов региона. В ходе проверки ведомство обнаружило, что подготовка к отопительному сезону в Забайкалье недостаточно финансируется. Пока на эти цели потрачено только 20% от потребности.

Ранее жители поселка Ржавки в Московской области пожаловались на отключение отопления и горячего водоснабжения. Граждане заявили, что на трубопроводе произошли аварии, однако коммунальные службы не спешат устранять их последствия.