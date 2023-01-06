В Госдуме пообещали проверить цирк в Сочи, где лев напал на дрессировщика Депутат ГД Бурматов пообещал провести проверку в сочинском цирке, где лев напал на дрессировщика

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В сочинском цирке, где лев напал на дрессировщика, будет проведена проверка на соблюдение мер безопасности, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Депутат в разговоре с «Подъемом» подчеркнул, что в момент инцидента хищники могли повести себя по-другому и напасть на зрителей. Парламентарий указал, что некоторые сотрудники цирка во время происшествия попросту не понимали, что им делать.

Мы однозначно этой ситуацией займемся, потому что возникает вопрос, все ли меры безопасности были соблюдены — в отношении зрителей, сотрудников и животных. В этот раз животные напугались и ретировались с арены. А если бы они повели себя по-другому? Видео требует изучения. Две трети зала заполнено. Дрессировщики сориентировались, но вокруг арены ходят сотрудники, которые просто не понимают, что им делать, — отметил Бурматов.

По словам депутата, руководители цирков «дорожат лицензией», так как их могут запросто лишить ее. При этом, как заявил парламентарий, восстановить подобный документ «практически невозможно».

О скандальном инциденте стало известно 5 января. В тот день лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время циркового выступления в Сочи. От гибели мужчину спасла его супруга Ольга Борисова: она отогнала хищника. Инцидент попал на видео. По словам очевидцев, во время шоу два льва выясняли отношения. Макаренко попытался разнять самцов, однако едва не стал жертвой третьего льва.