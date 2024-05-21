В Госдуме подтвердили арест генерала Попова SHOT: депутат Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова

Бывшие командующие 58-й армией, а ныне депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Гурулев подтвердили Telegram-каналу SHOT арест генерал-майора Ивана Попова. Отмечается, что генерала отвезли в СИЗО № 2 «Лефортово», он на карантине.

При этом какие-либо подробности депутаты приводить отказались. Картаполов и Гурулев заявили, что не комментируют действия правоохранительных органов.

Telegram-канала Baza уточнил, что приблизительный ущерб по делу Попова оценили в сумму около 100 млн рублей. Канал со ссылкой на следствие отмечает, что генерал продал порядка двух тысяч тонн металлоизделий, которые были предназначены для строительства укреплений на Запорожском направлении.

Ранее адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что арестованный бывший командующий 58-й армией ЮВО Вооруженных сил РФ ни в чем не виноват. В прошлом году военного отстранили от командования, он объяснил это «сложной ситуацией со старшим начальством».

Ареста бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова никто не ожидал, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, он лично знает генерала и «коммерческого движения» в нем никогда не замечал.