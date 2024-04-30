В Госдуме оценили риск новых ударов ракетами ATACMS по Крыму Депутат Ивлев допустил новые попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины могут снова попытаться ударить по территории Крыма оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его словам, минувшей ночью по полуострову было выпущено 12 таких снарядов, они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель — аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России возможны новые попытки атаковать полуостров, — считает Ивлев.

Депутат добавил, что украинские войска пытаются пробить щит ПВО в Крыму. Он предположил, что за счет этого ВСУ хотят нанести удары по стратегически важным объектам. Ивлев подчеркнул, что для России важно сорвать эти планы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированном ударе украинских войск по Крыму баллистическими ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля. По его словам, российские защитники отработали на отлично.

Позднее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили шесть ракет ATACMS, запущенных украинской армией. При этом ведомство не подтверждало сведения об ударе по Крыму.