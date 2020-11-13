В мэрии Москвы рассказали о птицах, остающихся в городе зимовать

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Зимовать в Москве остаются сразу несколько видов птиц, среди которых поползни, воробьи, сороки, пищухи, сойки, многие виды дятлов и синиц. По словам специалистов, все эти пернатые могут найти себе пропитание в городской черте в зимнее время года.

При этом есть птицы, которые прилетают в Москву только в середине холодного сезона — это северные виды чечётки и свиристели. Они также, как и птицы, проводящие всю зиму в столице, переходят на растительную пищу и прячущихся под землёй и в других укрытиях беспозвоночных, сообщает портал мэрии Москвы.

Снегири, на которых обычно обращают внимание зимой, также относятся к оседлым птицам. Они проводят большую часть времени в лесах и городских лесопарках, но зимой они перемещаются поближе к людям, так как вынуждены искать себе пропитание.

Как ранее сообщал NEWS.ru, занесённую в Красную книгу Москвы серую утку заметили на Бездонном озере в Серебряном бору. Представитель этого вида пернатых плавал среди крякв. По словам специалистов Мосприроды, эти птицы не гнездились в столице около 30 лет.