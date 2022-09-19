Крупный пожар на лакокрасочном предприятии в Ижевске сняли на видео В Ижевске вспыхнул пожар на лакокрасочном предприятии

Фото: Ижевск/vk.com

В Ижевске загорелось предприятие по выпуску лаков и красок, точная площадь возгорания устанавливается, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Представитель ведомства сообщил, что спасатели наращивают группировку для борьбы с огнем.

На улице Салютовская горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров. Горит кровля и часть помещений на втором этаже здания.

Ранее в казахстанском городе Костанай загорелся охотничий магазин «Оружейная палата». Погибло четыре человека, трое получили ожоги разной степени тяжести. В результате пожара в магазине сдетонировали боеприпасы. Огонь перекинулся на соседние здания, включая жилые частные владения.

В конце августа в Российском научном центре хирургии имени Б. В. Петровского в Москве произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 30 человек. Площадь возгорания составила 50 кв. м, пострадал один человек.