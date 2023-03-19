В Горячем Ключе похоронили бойцов «Вагнера» после скандала с Пригожиным

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Похороны бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер»

В Горячем Ключе Краснодарского края после критики местных властей предпринимателем Евгением Пригожиным состоялись похороны бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщил Telegram-канал WarGonzo. По информации журналистов, церемония прощания состоялась 19 марта в станице Бакинской.

Сегодня на кладбище в станице Бакинской прошли похороны восьми бойцов ЧВК «Вагнер», погибших при выполнении воинского долга, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проститься с бойцами пришло большое количество местных жителей.

18 марта пресс-служба Пригожина сообщила, что администрация Горячего Ключа не давала возможности провести захоронение бойцов. Отмечалось, что городскими властями были проигнорированы прежние договоренности: они отказали в захоронении восьми тел бойцов группы, погибших в зоне специальной военной операции.

В опубликованном пресс-службой заявлении Пригожин раскритиковал представителей местной власти и направил запросы спикеру Госдумы Вячеславу Володину и генпрокурору России Игорю Краснову с требованием привлечь главу Горячего Ключа к уголовной ответственности.

Ранее в группе «Оленино — наш дом» во «ВКонтакте» сообщалось, что боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Ц. погиб в бою за Артемовск в ходе спецоперации на Украине. Минобороны России информацию о его смерти не комментировало.