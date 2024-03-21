«В городе спокойно»: Развожаев назвал источник громких звуков в Севастополе Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

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Громкие звуки, которые слышны в Севастополе, связаны с тренировкой флота по противоподводно-диверсионной обороне, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он пояснил, что тренировочные мероприятия продлятся до 21:30.

Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в акватории в районе Северного и Южного молов. Тренировка продлится ориентировочно до 21:30. В городе все спокойно, — написал Развожаев.

Ранее председатель комитета по делам Вооруженных сил сената Конгресса США Джек Рид на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут наносить удары по всей территории Крыма. По его словам, США ожидают, что такую возможность предоставит продолжение оказания военной помощи ВСУ.

Американский сенатор признал, что сегодня украинская армия испытывает явную нехватку боеприпасов, в особенности артиллерийских снарядов. Однако Рид считает, что одобрение в США закона о допфинансировании Украины поможет ВСУ «затруднить положение» ВС РФ.