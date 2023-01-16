Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Бердянске Запорожской области прогремели два взрыва. По его словам, по предварительным данным, на территории сработала ПВО с целью уничтожения беспилотников.

В 19:45 в городе произошли два громких взрыва. По предварительным данным, причиной взрывов, которые прозвучали в Бердянске, стала работа ПВО России по вражеским БПЛА-камикадзе, — сообщил Рогов.

13 января он рассказал, что в Бердянске был взорван автомобиль главы ВГА Бердянского района Алексея Кичигина. Сам Кичигин не пострадал.

Врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожье «не трогают» тех, кто ждет прихода ВСУ, и «дают время подумать». По его прогнозам, бои за Запорожскую область между Россией и Украиной могут возобновиться весной 2023 года.