В городах Хабаровского края введут локдаун и закроют алкогольные магазины

Жёсткие ограничения вводятся в крупных городах Хабаровского края с 4 по 12 ноября, закроются торговые центры с непродовольственными товарами, развлекательные и культурные объекты, а также алкомаркеты. Общепиту разрешат работать лишь навынос и на доставку, сообщает портал DVHab со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Издание отмечает , что после окончания локдауна, с 13 ноября, в крупных городах региона введут QR-коды. Они потребуются при посещении торговых центров, кафе и ресторанов, хостелов, парикмахерских и салонов красоты, бань и бассейнов, фитнес-центров и СПА-центров.

Без QR-кода нельзя будет воспользоваться междугородным транспортом. Людей старше 60 лет ждёт компенсация проезда при предъявлении QR-кода.

Ранее стало известно, что россиян ждут новые выплаты от государства в случае, если в стране снова будет объявлен локдаун. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, помощь будет оказана и работникам, и работодателям. Бессараб напомнила, что объявленные нерабочими дни оплачиваются за счёт работодателя.