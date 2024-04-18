В Горловке сообщили о пострадавших при обстреле ВСУ Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ пострадали шесть человек

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

При обстреле украинских военных по центру Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали шесть человек, включая одного ребенка, написал в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько. По его словам, жизни горожан ничего не угрожает, она получили легкие ранения.

Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований легкие ранения получили 6 мирных горловчан, в числе которых один ребенок, — сообщил мэр.

В Совместном центре контроля и координации (СЦКК), занимающегося изучением военных преступлений Украины, сообщили, что утром 18 апреля по Донецку, Горловке и Ольгинке было выпушено 14 снарядов калибра 155 мм. В центре также сообщили о применении БПЛА украинскими военными в Горловке для сброса боеприпасов.

До этого Иван Приходько опубликовал видеокадры с места прилета снарядов по больнице, расположенной в центре Горловки. По его словам, украинские военные нанесли два прямых удара по зданию.

Ранее мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что были повреждены гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.