В Горловке после обстрела загорелся торговый центр Прямое попадание ВСУ привело к пожару в крупном торговом центре Горловки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар начался в одном из крупнейших торговых центров Горловки после попадания со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. По данным агентства, также удар пришелся на стоящий рядом многоквартирный жилой дом.

Мы слышали очень громкие звуки, у нас тоже квартира ходуном ходила, потом увидели столб дыма. Ну а теперь с мужем собрались, потому что у нас весь перед здания разбитый, пробито отопление, — рассказала местная жительница по имени Мария.

В СЦКК уточнили, что в 00:05 украинские войска выпустили по Горловке семь ракет из РСЗО.

Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате удара ВСУ по торговому центру ранения получили четыре мирных жителя. Всего за сутки пострадали шесть человек, одна женщина погибла.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Кировский район города. Под удар попала школа, расположенная на улице Кирова в поселке шахты имени Абакумова. Было повреждено остекление. Информации о пострадавших нет.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за сутки 11 жителей столицы ДНР получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов. Всем пострадавшим оказывается помощь.