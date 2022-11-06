В Горловке после обстрела со стороны ВСУ поврежден газопровод Мэр Горловки Приходько сообщил, что из-за обстрела ВСУ в городе поврежден газопровод

Фото: dan-news.info

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела с украинской стороны в городе поврежден газопровод. ВСУ обстреливали поселок Стальсбыт, уточнил он в Telegram-канале.

Украинские боевики подвергают обстрелу горловский поселок Стальсбыт. Жители сообщают о повреждении газопровода по улице Промышленная, 12, — написал Приходько.

5 ноября также после обстрела Горловки мэр города сообщал о двух пострадавших мирных жителях, им была оказана медицинскую помощь. По данным представительства ДНР в СЦКК за день город трижды подвергся обстрелам.

Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по другому городу ДНР — Артемовску. По словам источника в силовых структурах, основной целью киевских властей было представить мировой общественности картинку об «агрессии со стороны России». Военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны Артемовска из гранатометов и минометов.