В Горловке девочка получила ранение в результате обстрела ВСУ Пушилин: в результате обстрела Горловки пострадала девочка 2019 года рождения

Фото: МО Украины

Девочка 2019 года рождения пострадала в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Под огонь попал Никитовский район.

Кроме того, ранение средней степени тяжести получила женщина 1979 г. р., — написал глава ДНР.

Девочке повезло чуть больше — ребенок получил ранение легкой степени тяжести. По словам Пушилина, противник применил по мирным кварталам стволовую артиллерию калибра 155 мм с кассетной боевой частью.

В Рыльском районе Курской области ранее скончалась женщина в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Две другие женщины получили травмы, одна них не выжила. Вторую доставили в районную больницу, поделился губернатор региона Роман Старовойт. Стоит отметить, что ВСУ открыли огонь по местности второй раз за сутки.

Губернатор Курской области выразил глубочайшие соболезнования семье и близким погибшей женщины в связи с инцидентом. Роман Старовойт сообщил, что в селе Козино проводится подомовый обход, в рамках которого устанавливаются возможные последствия обстрела со стороны ВСУ.