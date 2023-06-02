«В голове дырка»: жительница Татарстана сообщила о страшной находке в доме В Набережных Челнах в подъезде дома нашли мужчину с отрубленными пальцами и дыркой в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Набережных Челнах в подъезде многоквартирного дома нашли мужчину с отрубленными пальцами и дыркой в голове, рассказала в беседе с NEWS.ru жительница дома Агина Алтынбаева. По ее словам, мужчина оказался жив, она вместе с детьми донесла раненого до машины скорой помощи. Алтынбаева подчеркнула, что раньше уже видела этого мужчину, однако он жил в другом подъезде.

Я первой его нашла, он местный, но не из нашего подъезда. Сначала подумала, что мертвый, пальцы были отрублены, в голове дырка и глаз пробитый. Еще я заметила, что под него кто-то куртку подложил. В итоге он оказался живой, дети помогли вынести и донести до машины скорой помощи, — рассказала свидетельница произошедшего.

По данным inkazan.ru, тело мужчины было найдено в доме в поселке ГЭС в Набережных Челнах. В городском управлении здравоохранения заявили, что об отрубленных пальцах «речи нет».

Ранее в Приморском крае полиция арестовала мужчину за то, что он отрезал жене пальцы. В МВД уточнили. что женщина потратила последние деньги семьи на оплату коммунальных услуг, в то время как супруг хотел выпить. Это и сподвигло его отрубить пальцы супруге.